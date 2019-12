Ex Milan – Cutrone torna in Italia: accordo ad un passo con la Fiorentina

MILANO – Appena cinque mesi fa veniva ceduto dal Milan ma, a gennaio, potrebbe già tornare in Italia. Patrick Cutrone, stando a ciò che riferisce La Gazzetta dello Sport, sarebbe vicinissimo alla Fiorentina. La prima parte di stagione, trascorsa in Premier League con il Wolverhampton, è stata tutt’altro che positiva: soltanto due reti all’attivo e dodici presenze. La Viola, a cui manca un centravanti praticamente dall’inizio del campionato, avrebbe già trovato l’intesa col club inglese sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a quindici milioni di euro. Se questa trattativa andasse in porto sfumerebbe, probabilmente, l’ipotesi, emersa negli ultimi giorni, che Piatek vada in prestito proprio alla Fiorentina per i prossimi sei mesi.