Everton, Ancelotti: “Ibra? Magari lo chiamo, ma…”

MILANO – Carlo Ancelotti è diventato il nuovo allenatore dell’Everton ed oggi ha parlato in conferenza stampa della sua nuova avventura. Fra i temi toccati, il tecnico emiliano ha risposto anche ad una domanda su Zlatan Ibrahimovic, accostato proprio ai ‘Toffees’ negli scorsi giorni: “Siamo buoni amici. Io ho allenato tanti giocatori fantastici, lui compreso. So che ha terminato la sua avventura negli Stati Uniti ma non so quale sia la sua idea per il futuro. Dovrei chiamarlo e magari lo farò. Se vuol venire a Liverpool per divertirsi venga pure, ma non per giocare…”.