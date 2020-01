Eranio: “Piatek? Con il cambio di modulo non lo venderei”

MILANO – L’ex centrocampista rossonero Stefano Eranio, intervistato dai microfoni di TMW Radio, ha parlato del ritorno di Ibrahimovic al Milan e della situazione di Piatek: “La mossa è stata quella di puntare su un giocatore di personalità, un leader che possa guidare i compagni. Pur a 38 anni è ancora integro. Piatek? Ha bisogno di giocare e di essere servito e forse è stata colpa anche del gioco del Milan. I compagni non lo hanno servito tanto e neanche bene. E’ un giocatore che in un’altra squadra potrebbe rilanciarsi. Tuttavia, visto che Pioli ha cambiato modulo, si potrebbe tenere in rosa. Con un attaccante affianco potrebbe fare bene, soprattutto se si tratta di Ibrahimovic”.