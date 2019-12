Eranio: “Milan, giocatori troppo lenti e senza posizioni definite”

MILANO – Fa ancora rumore il tonfo del Milan, uscito con le ossa rotte dal Gewsiss Stadium di Bergamo. Le 5 reti subite hanno rimesso in luce problemi enormi della squadra rossonera. Stefano Eranio, ex centrocampista del Diavolo, ha espresso il proprio commento ai microfoni di Milan Tv: “Ci sono troppi mezzi giocatori nel Milan, nel senso che non hanno ancora una posizione ben definita. Ed è una squadra che va troppo piano. Anche quando sta bene, soprattutto nelle zone nevralgiche del campo, va più lenta dell’avversario”.