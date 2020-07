Ds Salisburgo: “Nulla è ancora deciso sul futuro di Szoboszlai”

MILANO – Dominik Szoboszlai, centrocampista offensivo classe 2000 del Salisburgo, è l’obiettivo numero uno di Ralf Rangnick per il nuovo Milan. Ai microfoni di Sky Sport Austria, ha parlato di lui direttamente Cristoph Freund, direttore sportivo della del Salisburgo: “E’ un giocatore speciale. Per me diventerà uno dei migliori centrocampisti in Europa nei prossimi anni. Ha tutte le qualità che servono per arrivare ad altissimi livelli. Se continuerà a lavorare in questo modo gli si apriranno tantissime porte. Futuro? Forse resterà ancora con noi, vedremo. Nulla è stato ancora deciso”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live