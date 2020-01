Ds Getafe: “Suso non ci interessa, siamo al completo”

MILANO – Angel Torres, direttore sportivo del Getafe, ha concesso un’intervista a TMW, smentendo le voci circolate attorno ad un presunto interesse del club spagnolo nei confronti di Jesus Suso: “Non è uno dei calciatori che stiamo valutando. Non ci interessa. Al momento siamo al completo, abbiamo già fatto le operazioni di mercato che servivano e non faremo nient’altro in entrata a gennaio. Al massimo possiamo pensare ad un centrale difensivo, visto che Cabrera è appena andato all’Espanyol”.