MILANO – Gianluigi Donnarumma ha detto la sua su Instagram riguardo alla situazione riguardante il Coronavirus, queste le sue dichiarazioni: “Ciao ragazzi, in questo momento di grande difficoltà stiamo uniti, anche se distanti. Il mio pensiero va a tutte le persone malate e a coloro che lavorano senza sosta per loro e per tutti noi. Facciamoci forza, vinceremo tutti insieme questa partita”.