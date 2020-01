Donati: “Caldara ha grandi qualità e in questa Atalanta è tutto più semplice”

MILANO – E’ tornato ad essere caldissimo l’asse di mercato fra Atalanta e Milan che, nella giornata odierna, hanno definito il passaggio di Mattia Caldara alla corte di Gian Piero Gasperini. Una cessione che arriva dopo appena un anno e mezzo dall’approdo del difensore a Milano, senza aver mai esordito in Serie A con la maglia rossonera. Ai microfoni di Radio Sportiva, è giunto il commento di Massimo Donati, ex centrocampista che ha giocato sia con l’Atalanta che con il Milan: “In una squadra come la Dea in cui tutto funziona bene, è tutto più semplice per chi arriva. Le qualità del giocatore non si discutono, sono di alto livello. Bergamo potrebbe essere la destinazione giusta per ripartire alla grande”.