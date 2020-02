Di Stefano: “Milan, c’è tanta delusione. Il derby era un esame, ma…”

MILANO – Il giornalista di Sky Sport, Peppe Di Stefano, ha fatto il punto della situazione in casa Milan l’indomani del derby perso: “È stato il Milan più fragile della stagione nel secondo tempo. E’ inevitabile che ci sia grande delusione, semplicemente perché fino al cinquantesimo era padrone del derby. Il livello delle due rose è diverso, la struttura finanziaria dà maggiori certezze all’Inter che al Milan, ma questo non può far passare inosservata la gestione completamente sbagliata del secondo tempo. Maldini ieri ha detto che il derby sarebbe stato un esame, ma il Milan non l’ha superato. Sarà che qualcosa manca, ma il dato è che contro le prime cinque ha subito 16 gol e ne ha segnati solo 4”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live