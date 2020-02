Di Stefano: “Il Milan ha trovato un’identità, ma manca esperienza”

MILANO – Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, ha commentato il pareggio di ieri sera fra Fiorentina e Milan: “Ibrahimovic ha portato quell’identità che mancava ai rossoneri. Adesso i giocatori danno qualcosa in più, in molti hanno aumentato il livello del loro rendimento. Il Milan ha finalmente un’identità e gioca bene, ieri nella prima parte di gara ha dominato. I risultati sono magari un po’ discontinui, le prestazioni sono visibilmente migliorate. Contro la Fiorentina si è visto qualche limite, anche di esperienza come ha sottolineato Paolo Maldini. Sicuramente bisogna crescere nella gestione del risultato”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live