Di Marzio: “Piatek? Finora nessuna offerta soddisfacente per il Milan”

MILANO – Kris Piatek resta sulla lista dei possibili partenti, ma finora sono stati respinti tutti gli assalti. Il motivo? Il Milan è stato chiaro: il polacco può andar via solo per 35 milioni di euro, a titolo definitivo. Cifra che finora nessuno ha offerto, neppure il Tottenham che la scorsa settimana sembrava ad un passo dall’accordo col Pistolero. Come spiega Gianluca Di Marzio a Sky Sport, senza una proposta adeguata Piatek resta in rossonero: “Le squadre che si sono interessate per ora a Piatek non si sono avvicinate alle richieste del Milan, La dirigenza rossonera non vuole né svenderlo, né prestarlo. Se non arriva una proposta convincente, il polacco rimane a Milano almeno fino al termine della stagione”.