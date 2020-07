Di Marzio: “Kalulu voluto fortemente da Maldini e Massara”

MILANO – Attraverso Twitter, Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha fatto luce sulle ultime mosse di mercato del Milan, il quale ha ingaggiato Pierre Kalulu e riscattato Alexis Saelemaekers: “Kalulu è un’operazione voluta da Massara e Maldini. E’ un giovane a parametro zero, un investimento che si fa a prescindere dall’allenatore. Per Saelemaekers era già tutto fatto a gennaio, dato che si trattava praticamente di un obbligo di riscatto”.

