Di Marzio: “Ibrahimovic al Milan? La trattativa si sta raffreddando”

MILANO – L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic: “Aurelio De Laurentiis, con le sue ultime dichiarazioni alla stampa, ha in pratica chiuso la possibilità che Ibra possa trasferirsi al Napoli. La moglie di Ibrahimovic voleva andare a Milano, mentre Zlatan continuava a sperare nella pista Napoli. Gattuso, per inserire anche Ibrahimovic, avrebbe cambiato il proprio sistema di gioco passando a due punte in attacco. Tuttavia, la porta azzurra sembra ormai chiusa. Il Milan, dal canto suo, attendeva dei segnali da parte del calciatore svedese, ma lui non ha ancora deciso e la sua insicurezza sta raffreddando la trattativa”.