MILANO – L’ex calciatore Antonio Di Gennaro, intervistato da TMW Radio, si è espresso sul ritorno – sempre più probabile – di Mattia Caldara all’Atalanta: “Ci vogliono dirigenti importanti, bravi, capaci, altrimenti si fanno affari di questo tipo al Milan. Caldara, per infortuni e altro, non si è trovato bene e l’investimento non ha reso. Magari all’Atalanta va per ritrovarsi e, il suo recupero a pieno regime, sarebbe ottimo anche per la Nazionale di Roberto Mancini”.