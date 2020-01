Di Chiara: “Politano al Milan? Ottimo acquisto, porterebbe la qualità che manca”

MILANO – Ospite degli studi di Sky Sport, l’ex calciatore Alberto Di Chiara si è espresso sul possibile approdo di Politano al Milan: “Ce lo vedrei molto bene, anche perché il Milan ha bisogno di qualità in questo momento. Il fatto che sia tornato Ibrahimovic è senza dubbio un fattore importante, a livello tecnico ma soprattutto a livello di entusiasmo, ma non basta. Ovviamente non è più l’Ibra di una volta, quindi ha bisogno di un giocatore che salti l’uomo, che riesca a servirlo e che faccia la differenza. Il Milan al momento non ce l’ha e Politano sarebbe un’ottima soluzione”.