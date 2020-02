Di Biagio: “Sarà un derby equilibrato e spettacolare”

MILANO – L’ex CT della Nazionale Under 21, Gigi Di Biagio, ai microfoni di SportMediaset ha preferito non sbilanciarsi sul derby Inter-Milan: “Come finirà? E’ una partita talmente particolare che fare pronostici è complicatissimo. Penso però che vedremo un grande spettacolo, anche visto il risultato di ieri sera della Juventus. Inoltre sull’Inter ci sono tante aspettative: i tifosi vogliono agganciare la Juve al vertice. Il Milan però è in netta ripresa, quindi mi aspetto una gara equilibrata e un bello spettacolo”.