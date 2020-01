Dhorasoo: “Berlusconi ha sfruttato il calcio per arricchirsi. Scudetto? Tifo Inter”

MILANO – Vikash Dhorasoo, meteora del calcio italiano che ha vestito la maglia del Milan nella stagione 2004/2005, ha deciso di dedicarsi alla politica, candidandosi a Sindaco di Parigi con una lista di estrema sinistra. L’ex centrocampista ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SportWeek, esprimendosi in modo durissimo nei confronti di Silvio Berlusconi, che proprio nel 2004 lo portò in Serie A.

LE SUE PAROLE – “Berlusconi rappresenta tutto ciò che combatto. Lui ha sfruttato il calcio per arricchirsi, io ho giocato a calcio per spirito collettivo. Io mi batto per gli altri. Contrariamente a Berlusconi, non mi pongo come un modello da imitare, ma sollecito i cittadini a lottare per i diritti insieme a me. La politica non deve essere l’esclusiva di pochi. Galliani sapeva e mi lasciava tranquillo. Mi fecero solo capire che leggere la Repubblica davanti a tutti magari non era ben visto. Kaladze era affascinato dal successo di Berlusconi. Sheva voleva già all’epoca fare qualcosa per il suo Paese. Al Milan parlavo spesso di politica con Costacurta, persona di centrodestra ma umanista, elegante. Chi vince lo Scudetto quest’anno? Ne ho abbastanza della Juventus. Anche se ho giocato nel Milan, tifo Inter”.