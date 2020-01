Deulofeu, parla l’agente: “Un ritorno al Milan? Impossibile a gennaio”

MILANO – L’agente di Gerard Deulofeu, contattato da MilanNews.it, ha risposta ad una domanda circa un possibile ritorno del suo assistito all’ombra della Madonnina: “A gennaio non credo sia possibile, anche perché è impegnato nella lotta salvezza con il Watford ed è concentrato sullo’biettivo della squadra. Vedremo cosa accadrà nel mercato estivo, ma per ora non ci sono stati contatti con i dirigenti del Milan per un ritorno. Lui ha grande stima del Milan, è legato al club ed ha un bellissimo ricordo: quando era in rossonero era davvero felice ed è stata una bella esperienza”.