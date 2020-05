Decreto Rilancio, Gravina soddisfatto: “Il calcio può guardare avanti con fiducia”

MILANO – Attraverso una nota ufficiale della FIGC, il presidente Gabriele Gravina ha commentato con soddisfazione il ‘Decreto Rilancio’ emanato dal Governo, il quale consente la ripresa degli allenamenti di gruppo dal 18 maggio e la quasi certa ripresa del campionato il 13 giugno: “E’ un passaggio fondamentale per tutto il calcio italiano. Con l’adozione di questi importanti provvedimenti, per i quali ringrazio il premier Conte, l’intero Esecutivo e in particolare i Ministri Spadafora e Gualtieri, possiamo guardare al futuro con maggiore fiducia”.

