De Zerbi su Locatelli: “Abbiamo investito su di lui quando qualcun altro non gli dava fiducia”

MILANO – Al termine della partita persa contro l’Atalanta, Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha speso alcune parole anche su Manuel Locatelli, centrocampista neroverde cresciuto nel vivaio del Milan: “Siamo stati lungimiranti, abbiamo investito su di lui quando qualcun altro non ci aveva creduto. A me piace allenare e dare qualcosa a questi ragazzi. Noi tutti i giorni affrontiamo gli allenamenti come fossero partite, ma in alcuni giorni mancano gli atteggiamenti giusti: quando arriveremo alla domenica senza sbagliare nulla, probabilmente arriveremo al culmine della crescita di questa squadra”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...