De Zerbi: “Duncan? Lo adoro, ma non sono proprietario del suo cartellino…”

MILANO – L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Udinese, rispondendo anche ad una domanda su Alfred Duncan, centrocampista finito nel mirino del Milan: “L’ho visto poco in settimana e ho parlato con lui solo della partita di Genova. Io lo adoro, come calciatore e come ragazzo. E’ qui da tanto tempo. E’ giovane, ha una carriera davanti e il futuro è suo. Tuttavia, il proprietario del suo cartellino è il Sassuolo, non De Zerbi: io posso solo esprimere la mia opinione. I risultati si ottengono con i calciatori bravi. Io ho un’idea, ma deve corrispondere alla volontà del ragazzo, anche in chiave mercato”.