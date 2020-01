Dani Olmo: “Voglio lasciare la Dinamo, il Barça ha fatto un’offerta”

MILANO – Dani Olmo, fantasista spagnolo della Dinamo Zagabria, seguito con grande attenzione dal Milan, potrebbe fare ritorno al Barcellona, club nel quale è calcisticamente cresciuto. Il classe ’98, infatti, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de ‘L’Esportiu’, confermando l’interesse dei catalani: “Non so se il Barcellona mi voglia ora o al termine della stagione, è una cosa della quale si occupano i miei rappresentanti. In caso di accordo tra i club, preferirei andare via a gennaio. Credo sia giunto il momento di fare il grande salto in carriera. Il mio obiettivo è andare agli Europei e migliorare ancora, ma sarà difficile giocando in Croazia. Alla Dinamo ho dato tanto e loro hanno dato tanto a me: ora è arrivato il tempo di trovare una soluzione per il bene di tutti. Sono felice che il Barça sia tornato ad interessarsi a me e che abbia fatto un’offerta per riportarmi in Catalogna: lì ho passato sei anni splendidi, in cui ho imparato anche i valori della vita, oltre che dello sport”.