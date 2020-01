Dani Olmo va al Lipsia: nelle prossime ore visite e firma

MILANO – Nella giornata di ieri, il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo aveva dato ormai per fatto il passaggio di Dani Olmo al Lipsia. Diversi media croati hanno confermato l’indiscrezione, aggiungendo che già oggi il giovane fantasista sarà nella città tedesca per firmare il contratto. Un affare complessivo da 50 milioni di euro. Come riferisce il portale TMW, la Dinamo Zagabria incasserà 35 milioni di parte fissa, più 15 di bonus e riceverà anche il 25% per l’eventuale rivendita del giocatore. L’obiettivo Dani Olmo, a lungo seguito dal Milan, sfuma quindi definitivamente per il club rossonero.