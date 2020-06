Dall’Inghilterra: Hendrick vuole il Milan, accordo vicino

MILANO – Il Milan è ad un passo dal mettere sotto contratto Jeff Hendrick, centrocampista appena svincolatosi dal Burnley. A riferirlo è direttamente Sky Sports Uk, secondo cui il calciatore irlandese avrebbe rifiutato ogni proposta di rinnovo da parte del Burnley per trasferirsi proprio al Milan, che nelle scorse settimane aveva effettuato dei sondaggi. Hendrick può dunque unirsi al club meneghino a parametro zero: in Inghilterra sono sicuri che la firma arriverà nei prossimi giorni.

