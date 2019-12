Dalla Spagna – Monchi vuole Suso al Siviglia: trattativa avviata

MILANO – Rimbalza direttamente dalla Spagna l’indiscrezione di mercato secondo cui Jesus Suso, esterno spagnolo del Milan, potrebbe tornare in patria già a gennaio. Stando infatti a ciò che riporta ‘El Gol Digital’, Monchi, direttore sportivo del Siviglia, sta concretamente lavorando per portare il classe ’93 in Andalusia. Suso, dal canto suo, gradirebbe la destinazione biancorossa, consapevole che, con l’arrivo di Ibra, per lui potrebbe ridursi notevolmente lo spazio al Milan. Pioli potrebbe infatti provare Rafael Leao accanto allo svedese, togliendo il posto da titolare proprio al numero 8. Insomma, le strade di Suso e del Milan si stanno allontanando sempre di più.