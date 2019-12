Dalla Spagna: Modric-Real, a fine stagione sarà addio. Il Milan ci (ri)prova?

MILANO – I risultati in campo stanno dimostrando che, per tornare in alto, i giovani non bastano. Non è un caso che il Milan, facendo dietrofront rispetto alle sue linee guida iniziali, abbia deciso di puntare sul trentottenne Ibrahimovic, riconoscendogli la bellezza di un contratto da tre milioni e mezzo di euro. Tuttavia, la società meneghina potrebbe provare a prendere un altro over 30: Luka Modric. Il croato è già stato il sogno della scorsa estate ma, al termine di questa stagione, potrebbe davvero lasciare il Real Madrid. Come riporta ‘El Confidencial’, l’ex Pallone d’Oro non accetta più il poco spazio concessogli da Zidane e vorrebbe cambiare aria. Difficile che i Blancos lo facciano partire a gennaio, ma a giugno la separazione sarà inevitabile.