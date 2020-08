Dalla Spagna – Milan, contatti avviati con Oscar Rodriguez

MILANO – Per ammissione dello stesso direttore sportivo Frederic Massara, il Milan è intenzionato a fare interventi decisi sul mercato per rinforzare il centrocampo, alla luce delle partenze di Biglia e Bonaventura e con le possibili cessioni di Krunic e Paquetà. Non a caso, oltre a Tiémoué Bakayoko, il club rossonero ha iniziato a trattare anche Oscar Rodriguez, classe 1998 del Real Madrid che ha giocato in prestito al Leganes nella scorsa stagione. Un’intesa di massima con i Blancos c’è già, sulla base di un prestito con diritto di riscatto e, stando a quel che riferisce il quotidiano spagnolo AS, il Diavolo avrebbe già avviato i contatti anche con l’agente del calciatore.

