News Milan – Finalmente! Accordo raggiunto: si chiude in queste ore!

News Milan, l’operazione più importante è in fase di chiusura

MILAN NEWS – La prudenza non è mai troppa, soprattutto quando si tratta di operazioni così importanti e significative per la società e per i tifosi, ma questa volta sembrerebbe essere davvero la volta buona. Zlatan Ibrahimovic sta per firmare il rinnovo con il Milan. La Gazzetta dello Sport ha rivelato infatti che il club di via Aldo Rossi ed il fuoriclasse svedese avrebbero trovato finalmente l’accordo per un’altra stagione. A sbloccare lo stallo in cui era precipitata la trattativa un sensibile rilancio del club rossonero che garantirà ad Ibra un ingaggio da 7 milioni di euro, poco meno della cifra richiesta dall’entourage del centravanti (7,5). Fondamentale è stato anche il lavoro dei legali delle parti, che hanno trovato la soluzione migliore per sfruttare gli sgravi fiscali inseriti nel Decreto Crescita. Elliott non dovrà spendere 14 milioni lordi per trattenere Zlatan, ma “soltanto” 10,5. La permanenza dello svedese a Milanello non è mai stata seriamente messa in dubbio dalla dirigenza del Diavolo e le dichiarazioni recenti del direttore tecnico Paolo Maldini ne sono una testimonianza diretta. L’ufficialità dell’accordo dovrebbe arrivare nelle prossime ore, Zlatan Ibrahimovic continuerà a vestire rossonero, anche perché il Milan ha costruito il progetto tecnico del prossimo anno intorno al proprio asso. Qualora ce ne fosse bisogno, un’ulteriore conferma in tal senso è arrivata anche da Peppe Di Stefano che ai microfoni di Sky Sport ha rivelato un’importante indiscrezione: “Ibra è stato subissato di sms dai compagni di squadra da quando è uscita la notizia. Tutto il mondo Milan si è allarmato in positivo, è come se a Milanello fosse mancato un pezzo di Milan. I compagni di squadra gli hanno chiesto se le parti fossero davvero vicine, ad alcuni ha risposto con dei sorrisi”. Ma non è ancora tutto. Ora Maldini è pronto a sbloccare definitivamente il mercato rossonero e starebbe preparando anche altri colpi completamente nuovi: nel mirino ben 12 nomi a sorpresa! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA