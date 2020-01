Dalla Spagna: l’Espanyol piomba su Castillejo

MILANO – Le strade del Milan e di Samuel Castillejo potrebbero dividersi in questo mercato di gennaio. Stando infatti a ciò che riportano i media spagnoli, in particolare ‘Diario Sport’, sull’esterno rossonero avrebbe puntato gli occhi l’Espanyol. Tuttavia, il club catalano vorrebbe prelevarlo in prestito fino al termine della stagione, senza inserire nell’operazione alcuna clausola legata al riscatto. Una soluzione che fa storcere il naso al Milan che, come nel caso di Ricardo Rodriguez, vuole cedere solamente a titolo definitivo. Per Castillejo, inoltre, starebbe sondando il terreno anche l’Atletico Madrid.