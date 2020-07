Dalla Spagna – Difficile che Jovic lasci il Real Madrid, ma…

MILANO – Sergio Gomez, giornalista del quotidiano spagnolo ‘AS’, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di MilanNews parlando di Luka Jovic, attaccante del Real Madrid seguito sul mercato dal club rossonero: “Ad oggi è molto difficile che Jovic vada via dal Real. La richiesta per il suo cartellino, inoltre, sarebbe molto alta perché lo scorso anno costò ben 60 milioni di euro. I Blancos sperano di vincere la scommessa fatta su di lui nell’estate del 2019: è giovane, ha 21 anni e sperano che il prossimo anno, dopo un inizio difficile, torni ad essere l’attaccante visto a Francoforte. Attualmente mi sembra quindi molto difficile una sua cessione, ma il mercato è imprevedibile…”.

