Dalla Polonia – Piatek andrà in Premier League

MILANO – Seconda esclusione consecutiva in campionato per Kris Piatek. Dopo la partita di Cagliari, l’attaccante polacco è rimasto in panchina anche contro l’Udinese. Ormai, con il ritorno di Ibrahimovic e l’esplosione inaspettata di Rebic, per il classe 1995 gli spazi si sono ridotti al lumicino. L’ipotesi cessione è molto concreta, ma al momento nessun club ha presentato un’offerta per prelevare Piatek a titolo definitivo. I microfoni di TMW ne hanno parlato con Piotr Kozminski, giornalista sportivo polacco del Daily Super Express.

LE SUE PAROLE – “Penso che farebbe bene ad andarsene. Piatek è diventato addirittura il quarto attaccante del Milan, non può andare avanti così fino a fine campionato. Ha bisogno di tornare a giocare e a sentirsi protagonista per riprendere entusiasmo e fiducia. Fonti vicine al giocatore hanno confermato qui in Polonia che il suo entourage sta trattando con diversi club inglesi. Supponiamo dunque che la Premier League sarà molto probabilmente la sua nuova destinazione. Si parla soprattutto del Tottenham“.