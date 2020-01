Dalla Germania – Milan, niente Todibo: il francese va allo Schalke. A breve la firma

MILANO – Per il Milan sta sfumando definitivamente l’obiettivo Todibo. Il giovane difensore del Barça, corteggiato per svariate settimane, andrà a giocare in prestito in Germania fino al termine di questa stagione. Stando a ciò che riferisce il quotidiano tedesco ‘Bild‘, il classe ’99 sta per firmare con lo Schalke 04. Un emissario del club è atteso oggi a Barcellona per trovare l’accordo definitivo. Ormai è questione di ore: Jean Clair Todibo è pronto a vestire la maglia dello Schalke 04, mentre il Milan deve guardarsi intorno per un’alternativa. A tal proposito, in cima alla lista dei desideri della società rossonera è finito Andreas Christensen.