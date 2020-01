Cutrone va alla Fiorentina: nelle prossime ore l’ufficialità

MILANO – Dopo appena sei mesi, Patrick Cutrone torna in Italia. La nuova avventura in Serie A del giovane attaccante si svolgerà a Firenze. Oggi, infatti, l’ex rossonero sbarcherà nel capoluogo toscano per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Fiorentina e Wolverhampton hanno raggiunto un accordo sulla base del prestito per un anno e mezzo, con obbligo di riscatto fissato a diciotto milioni di euro. Insomma, dopo mezza stagione vissuta in Premier League, in modo tutt’altro che brillante, Patrick è pronto a ricominciare nel campionato italiano.