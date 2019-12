Currò: “Ibrahimovic non risolverebbe i problemi del Milan”

MILANO – Il giornalista Enrico Currò, intervenuto ai microfoni di Radio 24 durante la trasmissione ‘Tutti Convocati’, si è espresso sul possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan: “Parliamo di un fuoriclasse, ma ha trentotto anni e viene da diverse stagioni in cui è stato infortunato o ha giocato in America. Che possa dare garanzie come quelle di dieci anni fa è un mistero e mi sembra difficile. Qualcuno pensa che possa risolvere i problemi del Milan? Sui social forse, ma non nella realtà”.