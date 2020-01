Cuore, determinazione e carattere: il Milan torna a vedere l’Europa

MILANO – Il Milan, per la prima volta in questa stagione, torna a vedere l’Europa. La vittoria ottenuta nello scontro diretto a Cagliari la scorsa settimana e quella in extremis di oggi con l’Udinese, hanno rilanciato la squadra di Pioli nella lotta per l’Europa League. Per la seconda volta in campionato, il Diavolo ottiene due successi consecutivi portandosi a quota ventotto punti all’ottavo posto in classifica. Un Milan che, nonostante le molte lacune messe in mostra anche oggi, convince sotto l’aspetto della determinazione. Grazie probabilmente anche alla presenza di Ibra, questa squadra sta mettendo in campo un carattere che ad inizio stagione non si vedeva: la vittoria all’ultimo respiro conquistata ai danni dell’Udinese ne è la chiara dimostrazione. Adesso occorre dare continuità a questi ultimi risultati, per centrare una qualificazione europea che fino a qualche settimana fa sembra solo un lontano miraggio.