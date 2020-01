Cuoghi: “Milan, giusto prendere Ibra. Dubbi su Todibo…”

MILANO – Stefano Cuoghi, ex centrocampista del Milan, ha commentato ai microfoni di TMW le mosse sul mercato del club rossonero: “Ibra è un innesto giusto. Serve perché alza il livello di tutti dal punto vista dell’attenzione, del carisma e della qualità. Ovviamente il progetto non può basarsi su un trentottenne, ma adesso c’è bisogno di un giocatore così. Todibo? Ha qualità, anche se è ancora inesperto. Sembra bravo ma c’è da capire la formula con cui il Barcellona vuol farlo partire. Il Barça è una grandissima società e se lo cede potrebbe anche esserci qualcosa sotto. Possono sbagliarsi pure loro nelle valutazioni, ma magari non sono convinti e allora bisogna chiedersi perché non vogliono puntare su Todibo per il futuro. Attualmente ho qualche dubbio”.