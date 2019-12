Cuoghi: “Milan, fondamentale il rientro di Caldara”

MILANO – Non può essere ancora al 100%, come ha sottolineato lo stesso Pioli, ma Mattia Caldara è finalmente tornato a disposizione e non vede l’ora di scendere nuovamente in campo. Di lui ha parlato, ai microfoni di Radio Sportiva, l’allenatore Stefano Cuoghi: “Caldara purtroppo non è mai stato utilizzato per infortunio e sarebbe importante averlo, può dare un bel contributo. Tuttavia, noto che tutti i giocatori che hanno giocato nell’Atalanta, assimilando il gioco di Gasperini, quando vanno in altre squadre fanno molta fatica”.