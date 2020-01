Crudeli: “Si pensa ad uno scambio clamoroso fra Milan e Psg”

MILANO – Tiziano Crudeli, nel corso della trasmissione Il Processo in onda su 7 Gold, ha parlato di un possibile scambio fra Milan e Paris Saint-Germain: “Le due società stanno pensando ad un clamoroso scambio in vista della prossima stagione, e stanno già lavorando per il mese di giugno. Il Psg ha intenzione di riscattare Mauro Icardi dall’Inter. Ecco allora che il Milan sarebbe disposto ad offrire Gianluigi Donnarumma e un conguaglio per l’attaccante argentino. Icardi sta facendo benissimo in Francia e Donnarumma è protagonista nel Milan; vedremo se l’affare si concretizzerà nella prossima sessione estiva di mercato”.