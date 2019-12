Crudeli: “Si parla di un clamoroso scambio fra Milan e Napoli…”

MILANO – Tiziano Crudeli, ospite degli studi di 7Gold, ha parlato di un possibile – e clamoroso – scambio tra il Milan e il Napoli: “Dries Mertens? E’ in scadenza di contratto, farebbe comodo al Milan qualora, come sembra, non dovesse arrivare Zlatan Ibrahimovic. E poi, a chi non piacerebbe un calciatore come il belga? Si parla di un clamoroso scambio tra il Milan e il Napoli. I rossoneri sarebbero interessati a un calciatore molto forte degli azzurri, ai partenopei potrebbe andare Jesus Suso…”.