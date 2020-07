Costacurta: “Lazio forte e consapevole, Inzaghi può essere l’erede di Ancelotti”

MILANO – Contattato dai microfoni di ‘Agenzia Biancoceleste’, Alessandro Costacurta, leggenda del Milan e oggi opinionista di Sky Sport, ha parlato della Lazio, prossima avversaria della squadra rossonera: “Il gruppo guidato da Inzaghi ha acquisito una grande consapevolezza, tutti i calciatori sono rimasti sul pezzo nonostante la pausa. La prima mezz’ora contro l’Atalanta è stata incredibile, Immobile e compagni hanno avuto solamente la sfortuna di incontrare la squadra più in forma di tutte, che aveva sulle gambe anche una partita in più”.

SU INZAGHI – “Simone potrebbe diventare il successore di Ancelotti, che fu il primo ad inventare un centrocampo di qualità. Carlo arretrò Pirlo e fece esplodere Kakà, che senza Ancelotti sarebbe diventato un grande calciatore ma non quanto quello ammirato a Milano. Inzaghi ha fatto lo stesso con Luis Alberto e Milinkovic, cambiando in meglio le loro carriere”.

