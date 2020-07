Contusione alla tibia per Theo, ma sabato dovrebbe esserci. Assente Castillejo

MILANO – Stando a quel che riferisce Sky Sport, Theo Hernandez, terzino rossonero uscito nella ripresa contro la Spal, avrebbe rimediato una contusione alla tibia che, tuttavia, non preoccupa più di tanto. Dopodomani, nella durissima sfida dell’Olimpico contro la Lazio, dovrebbe essere a disposizione per giocare titolare. Chi invece sicuramente non ci sarà è Samuel Castillejo, costretto ad abbandonare il campo ieri sera dopo appena un quarto d’ora di gioco. L’ala spagnola si sottoporrà a degli accertamenti per verificare la gravità dell’infortunio e i tempi di recupero. Probabilmente salterà anche la Juventus la prossima settimana.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live