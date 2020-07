Condò: “Pioli? Non sarà un genio della panchina, ma…”

MILANO – Il giornalista Paolo Condò ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’attuale situazione di Stefano Pioli sulla panchina rossonera: “Ricorda un po’ la sua parabola all’Inter. E’ un allenatore che ha guidato diversi club importanti, ma sempre in momenti di difficoltà. I giocatori si affezionano a lui perché è un bravo allenatore, sa dialogare. Non sarà un genio della panchina, ma molti allenatori considerati geni in realtà non lo sono”.

