Con la Roma vale tutto, vale per l’Europa…

Tra il Milan e la Roma ci sono nove punti in classifica. Tanti, forse troppi. I rossoneri hanno pagato la falsa partenza con Marco Giampaolo, poi scelte di mercato discutibili e una crisi societaria che sembra non essere ancora finita.

La Roma in classifica è quinta, con 54 punti e un occhio che guarda ancora alla Champions League nonostante l’Atalanta che di fermarsi non sembra pensarci proprio. Il Milan di punti ne ha invece 39. Gli stessi del Parma, uno in più del Verona di Juric. Il Milan guarda in alto, come è giusto che sia. Pensa all’Europa. Quella dei piccoli, senza grandi orecchie. Per quella ci sarà tempo…

Se il campionato finisse oggi Il MIlan di Stefano Pioli chiuderebbe all’ottavo posto, fuori da tutto, ancora una volta. Senza Europa significherebbe cambiare ancora tanto e tutto, forse più di quanto si possa pensare oggi. Senza Europa il Milan avrebbe ancora qualche problema di bilancio che potrà risolvere solo con l’intervento della proprietà statunitense.

Per questo Pioli non può permettersi di sbagliare, di non vincere ancora. Fare tre punti domenica sera significherebbe bloccare la fuga della Roma, mettere pressione al Napoli di Gattuso e dare un dispiacere ai sogni europei di Verona e Parma.

Ma bisogna vincere e con tutto rispetto domenica si gioca con Dzeko non contro Lapadula e dietro ci sono signori difensori. L’avversario è duro da affrontare considerando l’assenza continua di Ibrahimovic. Contro la Roma sarebbe servito e tanto. Toccherà ancora Rebic. Toccherà a lui sfidare Dzeko per tre punti importantissimi…