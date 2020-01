Colombo: “Ibrahimovic ha portato entusiasmo, si respira un’aria nuova”

MILANO – Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato di Ibrahimovic ai microfoni di Radio Sportiva: “Per me è una buona mossa, anche se il giocatore ha trentotto anni e, inevitabilmente, non è più lo stesso di dieci anni fa. Potrà sopperire con l’esperienza. Ha portato subito grande entusiasmo in un ambiente che era depresso, l’aria attorno al Milan è cambiata grazia al suo ritorno. Si sente la grande fiducia che il popolo rossonero ripone in lui. Sarà il campo a parlare, ma a livello di spogliatoio il suo apporto sarà sicuramente molto incisivo”.