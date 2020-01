Collovati: “Ha fatto più Ibra in 90 minuti che Piatek da inizio stagione”

MILANO – Fulvio Collovati, ex difensore rossonero, è intervenuto ai microfoni di MilanNews parlando di Zlatan Ibrahimovic: “Con l’arrivo di Ibra è iniziata la guarigione del Milan. Ho visto la partita e ha fatto più lui in 90 minuti che Piatek e Leao da inizio stagione: ha fatto gol, ne ha segnato un altro anche se non convalidato, ha preso un palo. Ma soprattutto si vedeva che i difensori del Cagliari erano intimoriti. Non giocava da fine ottobre, quindi non poteva essere già al top della forma, ma sta andando al di là delle più rosee aspettative. So che erano titubanti anche al Milan, perché erano convinti che la squadra si riprendesse, ma così non è stato e lo svedese è uno che cambia il volto della squadra”.