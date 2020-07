Clamoroso dalla Spagna – Milan su Lozano, il Napoli apre alla cessione

MILANO – E’ una vera bomba di calciomercato quella sganciata dalla famosa rivista spagnola ‘Don Balon‘, secondo cui il Milan sarebbe concretamente interessato ad Hirving Lozano, esterno offensivo messicano acquistato un anno fa dal Napoli. All’ombra del Vesuvio tuttavia non è riuscito a trovare spazio né con Ancelotti, né con Gattuso. Aurelio De Laurentiis, patron azzurro, non lo reputa incedibile e il Milan sarebbe pronto ad offrire ben 40 milioni di euro per portarlo in rossonero: soldi che il Napoli potrebbe reinvestire sul mercato per strappare Cengiz Under alla Roma. Insomma, l’affare Milan-Lozano è davvero possibile.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live