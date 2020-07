Calciomercato Milan, clamoroso Arnault: “Ecco chi vuole portare a Milano!”

Calciomercato Milan, riecco Arnault: piano clamoroso per il futuro

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Tutto vero: si sarebbero improvvisamente riaccese le voci sul possibile approdo di Bernard Arnault al Milan come prossimo proprietario del club rossonero. Il ricchissimo imprenditore francese sarebbe ancora interessato ad investire nel Milan, come confermato anche dal noto giornalista Enzo Bucchioni ai microfoni di TMW Radio: “Ho avuto conferme che Arnault vuole davvero il Milan.” Ma c’è di più perché il proprietario del gruppo LVMH avrebbe anche già in mente un piano clamoroso per riportare subito ai massimi livelli il club rossonero: ecco tutti i dettagli >>>CONTINUA A LEGGERE