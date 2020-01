MILANO – Il mercato del Milan in difesa si fermerà probabilmente con l’acquisto di Simon Kjaer. Nell’orbita rossonera era finito anche il nome di Andreas Christensen del Chelsea, ma Frank Lampard, allenatore dei Blues, lo ha blindato parlando in conferenza stampa: “Non andrà via. Mi piace come giocatore, è di grande qualità. E’ chiaro che ogni partita devo scegliere due centrali, chi resta fuori è inevitabilmente insoddisfatto, ma punto su Andreas”.