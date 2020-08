Champions League, Flick: “Psg impressionante, ma se noi daremo il 100%…”

MILANO – Si avvicina il fischio d’inizio di Bayern Monaco-Psg, super sfida in programma questa sera alle 21, valida per la finale della Champions League 2019/2020. Il tecnico dei bavaresi, Hans-Dieter Flick, ha presentato così la partita: “Sappiamo che possiamo concedere degli spazi, ma non cambieremo il nostro stile di gioco proprio adesso. L’importante sarà pressare l’avversario in fase di possesso palla e farsi trovare pronti a ribaltare l’azione. Il Psg ha subito solo cinque reti in questa Champions League, ha la difesa migliore e un attacco fatto di grandissimi campioni. Ma se noi daremo tutti quanti il 100%, avremo buone possibilità di vincere”.

