Castillejo: “Tifo Milan da sempre, è bellissimo essere qui”

MILANO – Samuel Castillejo, esterno spagnolo del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport: “È la prima volta che faccio tre partite di fila e penso che sia il mio miglior momento in Italia. Sono arrivate tre vittorie consecutive e questo testimonia che stiamo bene. Giocare nel Milan è bellissimo, fin da bambino tifavo per i colori rossoneri. Il sentimento non si può spiegare, ho sempre amato il Milan e quando è uscita la possibilità di venire qui non ci ho pensato neanche per un momento prima di accettare”.